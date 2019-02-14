新竹虐童案起訴 檢方建請對生父2人加重刑責

（中央社記者魯鋼駿新竹縣14日電）新竹3歲男童遭虐案，新竹地檢署昨天偵查終結，除依傷害與強制罪嫌起訴男童生父與同居人外，也因2人故意對兒童犯罪，建請法院再依兒少福利法加重刑責。

檢警調查，去年9月20日深夜11時許，秋姓男子因3歲小兒子在家中隨地便溺，竟與同居人陳姓女子聯手毆打，導致男童臉部、前額、下頷多處挫瘀傷、後背挫瘀傷、雙前臂多處瘀傷、雙側大腿、膝蓋、小腿多處挫瘀傷。

不僅如此，秋男與陳女於21日晚間6時逼男童在住處玄關罰站，陳女還以束帶將男童雙手圈住，直至22日上午10時許，秋男發現男童便溺在玄關地上，又以束帶將兒子雙手固定，陳女更將男童衣物脫掉，讓男童裸體，並要求雙手舉高在玄關罰站。

男童生母洪姓女子於去年9月22日下午2時許，與友人一同前往秋男住處探視2個兒子，從玄關鋁窗往屋內看見小兒子全身赤裸、雙手高舉且被綁束帶，趕緊報警處理，警方到場入內查看，發現男童全身多處瘀青，身上、嘴巴與地上均有排泄物。

檢警調查，秋男與陳女從去年9月20日深夜11時起對男童施暴，直至22日下午2時許洪女前往探望時發現、報警為止，男童受虐時間近40小時。

新竹檢方認為，秋男、陳女所為犯刑法傷害與強制罪嫌，且均為共同正犯，加上2人故意對兒童犯罪，檢方也建請新竹地方法院再依兒童及少年福利與權益保障法，加重其刑。（編輯：李錫璋）1080214