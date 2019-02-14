文大火災燒出違建問題 建管處：督導補照

（中央社記者黃麗芸台北14日電）中國文化大學大典館昨天火警，2女學生受重傷。台北市建管處今天表示，大典館5至8樓為既存違建，校方曾申請建照被駁回，後續將要求儘速完成補照，公安檢查則都合格。

文化大學大典館13日傳出火警，共計9男7女獲救；重傷的2女，其中一人無呼吸心跳，送醫搶救恢復生命跡象。有校內建築系學生說，以前看過大典館平面圖，發現7、8樓是違建，竟還能通過消防安檢，認為學校根本未重視學生安全。

台北市建管處發言人洪德豪告訴記者，經查大典館4樓以下至地下1樓領有使用執照，但5至8樓為民國83年前的既存違建，依法可暫免查報拆除。

洪德豪說，校方約在10年前有針對上述樓層申請建照，卻因部分申請事項不符遭駁回，後續也未再申請辦理，建管處將要求校方儘速完成補照程序。

至於公安安檢部分，洪德豪表示，公安不打折，文大有依法辦理建築物公共安全檢查申報，檢查項目包括「防火避難設施」及「消防安全設備」，經專業檢查人檢查簽證合格，經查歷年安檢資料確實都合格。

他提到，是否有涉及安檢簽證不實問題，後續會再視現場火調跡證和結果進行比對、查證，也會派員到大典館現場複查確認，若有違失，將追究專業檢查人簽證責任，並督促校方進行必要改善。

根據校方詢問學生說法得知，受傷2女事發當時是在教室製作模型、繪圖，疑因進行切割時不慎引發火災。對此，火調鑑識人員今天上午也前往火災現場進行燃燒物採樣工作，同時也將約詢校方和目擊學生，了解事發原因，作為火調依據，以釐清火災原因。（編輯：黃世雅）1080214