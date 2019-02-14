頂新油品案 魏應充加保1億元確定

（中央社記者蕭博文台北14日電）味全前董事長魏應充因味全混油案入獄現假釋在外，另因頂新油品案尚未審結，去年經台中高分院裁定加保一億元並限制住居。檢察官、魏應充均抗告，最高法院今天駁回確定。

魏應充因味全公司混油案，被依詐欺罪判刑2年定讞，民國106年7月入監，在桃園八德外役監服刑，經服刑逾1年9月（執行率達87.6%）後申請假釋獲准，去年12月17日出獄。

魏應充另被控在擔任頂新公司董事長期間，決策自越南進口飼料油，提煉精製成豬油販售，偵查中遭羈押，一審時以新台幣3億元交保。

台中高分院二審就頂新案，依違反食品安全衛生管理法等罪判處魏應充9年有期徒刑，另有6年徒刑得易科罰金，案件上訴最高法院審理中。

由於頂新案尚未審結，魏應充即假釋在外，台灣高等法院台中分院去年12月22日通知魏應充到庭訊問，裁定增加保釋金一億元、限制住居，每週六中午12時必須到台北市警察局大安分局報到。

台灣高等檢察署台中檢察分署認為加保裁定不當，魏應充也主張假釋期間要定期向觀護人報到，何須再向派出所報到，雙方均提起抗告。

最高法院認為，檢察官、魏應充的抗告均無理由，今天裁定駁回，維持原裁定確定。（編輯：張銘坤）1080214