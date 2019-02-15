又見奈及利亞419詐騙 單身熟女險失金

（中央社記者江俊亮嘉義縣15日電）54歲單身女子日前到銀行要匯款給在網路上認識的「外國男友」，經警方苦口婆心勸說才阻止。警方表示，這是俗稱「奈及利亞419」詐騙手法，網路交友陷阱多，民眾切勿上當。

嘉義縣警察局中埔分局今天發布新聞稿指出，這名54歲的單身女子是在12日上午前往中埔鄉某銀行，指定透過「西聯匯款」匯款給在網路上結識的「外國男友」，引起櫃員、分行襄理注意，進而通知警方到場處理。

經警方了解，原來這名女子去年5月透過臉書認識一名外國男子，對方自稱「德國生技工程師」，兩人相談甚歡，進而透過網路展開交往。

日前，女子接獲「男友」傳來的訊息，對方表示已購買機票準備來台，要帶女子回德國結婚，但因投資的化學藥品在非洲海關被扣押，要求女子透過「西聯匯款」匯5000美元（約新台幣15萬）救他。

銀行櫃員認為女子遭詐騙，但女子堅持對方和她都是基督徒，不可能騙人。警方勸說30分鐘，但女子仍不為所動。最後員警發現女子手機簡訊中，對方要求匯款帳戶是在大陸，確定是詐騙，女子才打消匯款念頭。

警方表示，民眾若在網路交到帥哥型男友，未見面就要求匯款，就是典型俗稱的「奈及利亞419」詐騙手法，詐騙者冒充洋、富、帥，以愛情為釣餌，專門行騙單身熟女。

由於這種網路愛情詐騙手法，最早源自奈及利亞，違反當地法律第419條，因此這類詐騙手法俗稱「奈及利亞419」詐騙。

警方指出，網路交友陷阱多，當對方提出匯款要求時，民眾應提高警覺，若對方指定以「西聯匯款」匯至中國、馬來西亞、奈及利亞等地，均為詐騙手法，請民眾切勿上當，遇到類似狀況可撥打165反詐騙專線求證。（編輯：黃于）1080215