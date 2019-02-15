法院為民服務 訴訟輔導視訊諮詢

（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北地院與新北市府合作訴訟輔導視訊服務，讓網路代替馬路。司法院副秘書長葉麗霞今天表示，以訴前實體輔導、訴訟程序諮詢、法律扶助的3大主軸，更優化為民服務、更接地氣。

葉麗霞今天在新北地院辦理「訴訟程序視訊諮詢服務」說明會，邀基隆、台中、南投、屏東、花蓮等地院院長、書記官長、資訊室主任、訴訟輔導科長與會；說明透過視訊諮詢服務，民眾不必再舟車勞頓，可就近於區公所調解委員會與法院諮詢訴訟程序，以減少路途往返。

新北地院於民國106年7月與新北市政府合作辦理「訴訟程序視訊諮詢服務」，由新北地院資訊室開發「視訊諮詢抽號系統、預約登記系統」，針對訴訟程序提供視訊諮詢。

實體法律諮詢則由新北市政府負責，雙方分工合作。葉麗霞簡報、實地參訪後，也至新北市府聯合服務中心瞭解民眾抽號諮詢情形。

新北市政府法制局長黃怡騰表示，開辦以來至去年底受理將近3000人次案件，民眾對於視訊諮詢滿意度逾95%。

他說，新北市1年有2萬5000件訴訟，還不包括未成立訴訟案件。無論是法律的實體有疑問，或訴訟的程序有問題，可以完整一次性解決。

葉麗霞致詞表示，司法是為了有需要的民眾存在，目前正努力接地氣。透過實體法律調解可在訴訟外解決紛爭，新北的訴訟量，1年2萬5000件中，有1萬2600件是調解成立的，1年可以節省30名法官人力。

葉麗霞表示，希望今年9月有更多法院加入視訊諮詢服務項目，明年全國法院都實施，讓司法便民效能更提昇。至於新北目前29區，只有13個區公所提供服務，她將與台北地院、士林地院、基隆地院溝通儘速實施。

新北市長侯友宜今天中午也到場歡迎與會的來賓，同時肯定視訊諮詢服務可快速解決民眾問題。（編輯：張銘坤）1080215