少東被毆嗅覺全失案 主嫌限制出境確定

（中央社記者蕭博文台北15日電）許姓建商之子遭人圍毆致嗅覺全失，闕姓男子被控教唆傷害，一審無罪，二審改判刑2年，全案由高院更審中。闕男請求解除限制出境遭駁提起抗告，最高法院今天駁回抗告確定。

許姓建商之子民國101年在夜店遭多人圍毆，全身多處骨折且重度昏迷，急救後因腦部受創嗅覺全失，達重傷害的程度。

台北地檢署偵辦後，查出闕姓男子、許姓男子與侯姓男子都是建商企業家之子所組成的「二代會」成員。

闕男與許男積怨已久、較勁多時，因此教唆侯男率眾進入夜店痛毆許男，檢察官起訴闕男等15人。

台北地方法院一審時，判闕姓男子無罪，其餘被告則被依傷害致人重傷等罪判刑。案經上訴，台灣高等法院比對現場監視畫面、通聯紀錄與侯姓男子的測謊報告，認定闕男知情且教唆。

高院去年3月依教唆傷害罪，改判闕姓男子2年有期徒刑，侯姓男子則依傷害致人重傷罪判處8年徒刑，其餘13名被告各改判8月到5年不等徒刑。

案經上訴，最高法院認為，二審判決仍有疑點未釐清，去年10月將闕姓男子涉案部分發回高院更審。

闕姓男子進而向高院聲請解除限制出境，主張犯罪嫌疑並非重大，且擔任建設公司董事，具固定職業，無逃亡疑慮。

高院認為，闕姓男子二審遭判有罪，足認其犯嫌重大，且全案尚未確定，為確保審判程序及日後刑罰執行，仍有限制出境必要，裁定駁回聲請。

闕姓男子不服向最高法院提起抗告，今天遭到駁回。（編輯：張銘坤）1080215