情人夜膠帶遮胸自由擁抱 她是苗栗客家妹

網路女模Miya米亞是出身苗栗的客家妹，她在情人夜穿著熱褲、上圍僅著胸貼現身台北西門町，發起Free Hugs（自由擁抱）活動，引發話題。她15日受訪表示，希望分享擁抱，讓路人感受到熱情與溫暖。中央社記者管瑞平攝 108年2月15日

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）網路女模Miya米亞在情人夜現身台北西門町，展露僅著胸貼的傲人上圍與路人「免費抱抱」，引發網友熱議。Miya是出身苗栗的客家妹，希望分享擁抱，讓路人感受到熱情與溫暖。

25歲的Miya米亞擁有36G、26、34三圍好身材，因全身刺青特色與開放尺度，在網路社群累積不小名氣，昨天西洋情人節夜晚，單身的她突發奇想在台北西門町發起「Free Hugs（自由擁抱）」活動，穿著超短熱褲、上圍更僅以黑色膠帶遮貼避免露點，在街頭與路人分享擁抱。

Miya是來自苗栗的客家妹，她今天受訪表示，情人節的西門町街頭上雙雙對對，她想透過「Free Hugs」，讓不論是沒有情人或無法過節的上班族、服務業店家、路過民眾，每個人都能感受到愛的氣氛。

她說，「Free Hugs」是非常健康的運動，儘管尺度大開，但在擁抱前一定保護好，走在街上也儘量將看板遮在胸前，避免年紀較小的兒童「正面目擊」，整晚下來，包括有夫妻檔、外國觀光客、路邊賣彩券的伯伯，都願意熱情與她擁抱，「這是很快樂的事」。

Miya指出，令她印象最深刻的擁抱，是一位坐輪椅的外籍人士，對方主動靠過來，讚賞鼓勵她繼續做下去，還有行動不便的年長者溫馨叮嚀她要加件外套，別著涼，「這些過程是很快樂、很溫暖的」。

有人質疑她做這舉動是為了想紅，她霸氣回「不做這舉動，我也蠻紅的」。未來是否想朝演藝圈發展？她說沒想這麼多，「如果有機會的話，願意嘗試任何可能，總之，想讓人生活得精彩」。

對於女兒不吝公開大曬好身材，Miya的父母也給予支持，認為年輕人展現創意沒什麼不好；女兒自行開發手機殼、滑鼠墊等周邊商品，其中立體造型滑鼠墊的手腕支撐處正好是半圓球狀的傲人雙峰，令人眼紅心跳，Miya母親笑說，送人都怕對方不好意思，乾脆自己拿來用，「還挺好用的」。

高中階段即半工半讀，畢業後曾在台中逢甲夜市擺攤，被攝影師發掘開始從事刺青人體藝術模特兒，Miya身上的刺青各有意涵，左手背上的羅盤提醒自己找到人生方向，大腿上的青龍、桂花圖案更是展現對父、母的惦記與愛。

Miya說，藉由身上的刺青可以展現紋身藝術，走在路上總是吸引目光，「但是人生不能因為外界異樣眼光而輕易妥協」，對於擔任模特兒她有自己的堅持，不拍淪於鹹濕、色誘的影視動態，只想展現身體陽光、貼近時代潮流的自我風格。（編輯：李錫璋）1080215