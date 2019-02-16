桃園近7年淨遷入逾14萬人 稱霸全台

（中央社記者余祥台北16日電）內政部今天公布統計，民國101年至107年淨遷入累計正成長人數以桃園市、台中市、金門縣、新竹縣等4縣市均超過2萬人較多，其中以桃園市增加近14萬5000人最明顯。

內政部上午發布107年人口遷徙狀況，實際遷徙人口包括遷出、自國外遷入、初設戶籍、同鄉鎮市區內住址變更者，共計166萬6000人，較106年增加5萬9000人；每千人遷徙人口為71人，較106年增加2人。

國際淨遷徙方面，107年自國外遷入及初設戶籍者有5萬3794人、遷往國外者4萬4485人，分別較106年增加2.49%及2.81%。

觀察近7年淨遷入累計正成長人數，以桃園市、台中市、金門縣及新竹縣等4縣市均超過2萬人較多，尤以桃園市增近14萬5000人最明顯。

淨遷入累計負成長超過萬人者依序為台北市、彰化縣、屏東縣、南投縣、苗栗縣、嘉義縣、雲林縣、新北市及高雄市等9縣市。

至於區域人口遷移趨勢，近7年來區域別累計人口淨遷入數以北部地區人口淨遷入10萬9549人最多，中部、南部及東部地區則呈現人口淨遷出較多。另金馬地區人口淨遷入3萬2887人，或與金門縣福利措施及小三通效應持續發酵有關。

內政部表示，人口遷徙反映區域間的資源配置及城市本身的發展規模演變，影響人口遷徙關鍵因素包括就業機會多寡、軟硬體公共建設便利性、房市發展及社會福利等。（編輯：趙蔚蘭）1080216