酒後訪友遭攔查起出槍械 男扛責險吃官司

台南郭姓男子和2名友人酒後遭警攔查，被查到改造槍械（圖），郭男一度扛起擁槍重罪，幸好警方找來父母勸說，郭男才坦承槍械不是他的，沒有吃上官司。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年2月16日

(中央社記者張榮祥台南16日電）台南郭姓男子和2名友人酒後到住宅區找人，卻遭警攔查，還被查到改造槍械，郭男一度扛起擁槍重罪，幸好警方找來父母勸說，郭男才坦承槍械不是他的，沒有吃上官司。

台南市警局歸仁分局歸南派出所警員今天指出，警方14日晚上11時許接獲報案，歸仁區民生8街有人開槍，警方馬上趕到現場，只看到36歲的郭男、楊男及林男在場逗留，查訪後，當地住戶都說沒聽到槍聲，警方也未找到彈殼。

警方以為有人謊報，聞到郭男等3人身上有酒味，要他們搭計程車離開，郭男等人同意，卻遲遲不走，警方見他們騎乘的機車上有包包，好心地拿起來，要他們帶走，卻驚覺包包頗重，檢查後起出改造槍械及毒品吸食器。

楊男見狀，就叫郭男坦承持有，郭男也說是他的，但警方在包包中找到楊男的皮夾和證件，就將3人全帶回，還請郭男的雙親到派出所，郭男見父母來了，也被告知擁槍是5年以上的重罪，才說改造槍械不是他的。

警方對3人驗尿，也僅郭男是陰性，其他2人分別有安非他命及K他命的陽性反應。警方訊後，依槍砲罪嫌移送楊男，毒品部份函送楊男及林男。（編輯：黃世雅）1080216