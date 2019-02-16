陌生男喝令跪下毆打 老婦遍體麟傷送醫

（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市8旬沈姓老婦上午在仁德區成功里活動中心休息時，突遭伊姓男子喝令跪下毆打，警方獲報趕往，伊男被逮後竟說他忘了發生什麼事，全案訊後將依傷害罪嫌送辦。

台南市警局歸仁分局文賢派出所警員指出，沈姓老婦上午8時許在活動中心閒坐休息時，突然有一名男子向老婦喝令跪下，接著持報夾持續毆打逾2分鐘，打得老婦頭部皮開流血、腿部骨折。警方獲報後趕往逮人，且將老婦送醫。

警方調查，打人的是住在台南市東區的56歲伊男，不認識老婦，伊男被逮後先是說忘了打人這件事，又說打人沒有原因，接著再說「叫她跪下，她不聽，就打」，語無倫次。

警方調閱監視器發現，伊男從東區步行到仁德區，老婦被攻擊後起身閃躲，但伊男未停手，被逮後不時自稱是美國人，說要教訓你們這些中國人，精神狀態似乎不是很穩定。

成功里長鄭晴而也在LINE群組貼文說：「里民沈媽媽遭受到長東街居民拿報夾歐打，致頭部縫6針、腳骨斷裂、全身瘀青，到醫院了解後知道，兩人互不認識而且並無交談，這名男子在打人的時候還要求老阿嬤跪下，並用腳踹她導致腳骨斷裂，打完之後，說剛才發生什麼事情他都不知道」。

警員說，老婦送醫後頭部縫了6針，左腳骨折，四肢挫傷，老婦家人將提告，伊男打人的動機則待釐清。（編輯：黃世雅）1080216