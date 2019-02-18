嘉市議員廖天隆自殺 遺孀：被起訴嘆好心沒好報

（中央社記者江俊亮嘉義市18日電）被控現金賄選的嘉義市議員廖天隆昨天自殺，廖天隆遺孀紀素珠今天表示，廖天隆是完美主義者，被起訴後就不想見人，還嘆做很多事卻「有好心，沒好報」。

廖天隆被指控現金賄選，台灣嘉義地方法院1月開庭審理時，廖天隆坦承犯行，希望法官緩刑給予自新機會，但公訴檢察官指為求法律公平、端正選風，建議法官具體量刑。

廖天隆昨天晚間被發現倒臥議員研究室內，地上有木炭燒過痕跡，經送醫急救，仍宣告不治，身旁留有遺書，享壽72歲。

嘉義市議會上午舉行臨時會閉幕儀式，由議長莊豐安率全體議員、列席嘉義市政府官員默哀；閉幕儀式後前往喪宅致哀。

嘉義市長黃敏惠也向廖天隆家屬表達傷痛與遺憾。

紀素珠表示，廖天隆以死明志，代表已放下，「放下就好」。

家屬也出示廖天隆給紀素珠的遺書提到：「我不應被判當選無效，也不應被判有罪，因檢警是以不實筆錄來起訴，我當然無罪。」

紀素珠說，丈夫被起訴後就不想見人，她勸丈夫「當作落選好了」；前幾天丈夫還嘆一口氣說自己做了很多事，「有好心，沒好報，還這麼難堪」。

台灣嘉義地方檢察署發言人蔡英俊表示，深感遺憾，「對於家屬傷痛感同身受，更尊重廖議員遺書所言」。

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嘉義市議員廖天隆17日晚上被發現在市議會研究室燒炭輕生，送醫仍不治。嘉義市長黃敏惠（前右）、市議會議長莊豐安（左3）18日前往喪宅致哀。中央社記者江俊亮攝 108年2月18日