受刑人淪為廉價勞工 監委糾正矯正署

（中央社記者劉冠廷台北18日電）因監所作業制度僵化，有受刑人一個月拿不到新台幣20元，監察委員王美玉、王幼玲、高涌誠今天召開記者會，糾正法務部矯正署，讓受刑人淪為廉價勞工，也違反人道及尊嚴的規定。

王美玉表示，以台南監獄106年度為例，每月平均作業收入扣除作業支出後為83萬3691元，其中37.5%作為受刑人收入計31萬2634元，除以106年該監在監人數3178人，平均每人「月收入」僅98.37元，「年收入」僅1180元。以第4級受刑人為例，可自由運用之比例為5分之1，相當於一整年只拿到236元、一個月只有19.6元，確實如陳情人陳述，勞作金所得買不起一條內褲。

王美玉說，如果所有的作業金與委託加工的內容可以更公開，讓工作機會更多、提高議價過程，讓受刑人每天工作6到8小時之後，所得能在監所中自給自足，習得一技之長，對社會上的負擔，或是受刑人家庭的負擔，會是比較正向的，也能讓受刑人離開監所後能較有信心，有立足之地。

王幼玲則表示，由於受刑人勞作金過低，因此出現各式各樣的打工，包括性服務在內，讓受刑人過著更沒有尊嚴的生活；她也說，此種單價很低、數量很高的作業數量模式，是「以工代管」，是在窮忙，若使勞動力對價形成不成比例的報酬，就是剝削，結果就要靠家人、朋友接濟，讓生活更沒有尊嚴。

因此，監察院將促請衛生福利部、矯正署及行政院應檢討改進，包括矯正署應加強宣導允許動支勞作金收入所得繳納國民年金保費，讓受刑人知悉及確保權益；針對承攬監所加工作業廠商的監督管理，行政院應會同相關機關建立溝通合作機制或平台。（編輯：黃國倫）1080218