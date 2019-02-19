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男子酒駕撞路人還找頂替 釀2死1重傷被法辦

最新更新：2019/02/19 16:36
台中市蕭姓男子日前酒後開車撞上路旁一同行走的3名男子，造成2死1重傷，不只肇事逃逸還找友人頂罪，警方訊問後將蕭男依公共危險與頂替罪嫌送辦。圖為現場一片凌亂、血跡斑斑。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真　108年2月19日
台中市蕭姓男子日前酒後開車撞上路旁一同行走的3名男子，造成2死1重傷，不只肇事逃逸還找友人頂罪，警方訊問後將蕭男依公共危險與頂替罪嫌送辦。圖為現場一片凌亂、血跡斑斑。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真　108年2月19日

（中央社記者蘇木春台中19日電）台中市蕭姓男子本月13日，酒後開車撞上路旁一同行走的3名男子，造成2死1重傷，不只肇事逃逸還找友人頂罪，遭警方查出是他開車，訊問後將蕭男依公共危險與頂替罪嫌送辦。

台中市警察局清水分局沙鹿交通分隊長曾明欽受訪表示，31歲蕭男13日凌晨5時54分，開車行經沙鹿區平等路往東方向，自後方撞上一同並排行走的69歲王姓、70歲顏姓與68歲楊姓男子。

蕭男肇事後卻未停車，開車逃離現場，有民眾發現3名路人倒臥路旁，向警方報案，警消獲報到場將3名傷者送醫救治，但楊男插管治療在16日死亡、王男在18日死亡、顏男受重傷在醫院治療中。

事發當天蕭男找35歲陳姓友人出面頂替投案，但警方查出是蕭男涉案，並告知被撞的3人傷勢嚴重，他才坦承開車。

警方對蕭男進行酒測，他呼氣酒測值達0.51毫克，訊問後被依公共危險與頂替罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢察官複訊後，諭知新台幣6萬元交保。（編輯：黃世雅）1080219

台中市一名蕭姓男子日前酒駕肇事，撞上3名男子造成2死1重傷慘劇，事發後逃逸還意圖找人頂罪，警方訊後依法移送。圖為肇事車輛引擎蓋與擋風玻璃嚴重毀損。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真　108年2月19日
台中市一名蕭姓男子日前酒駕肇事，撞上3名男子造成2死1重傷慘劇，事發後逃逸還意圖找人頂罪，警方訊後依法移送。圖為肇事車輛引擎蓋與擋風玻璃嚴重毀損。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真　108年2月19日
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