失聯5天女教師苗栗尋獲 向家人下跪哭喊對不起

台中市一名國中女教師（前中藍衣）15日騎機車出門後失聯，19日晚間在苗栗市被平安尋獲，女教師一見到心急如焚的家人，一度激動下跪，落淚哭喊「對不起」。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 108年2月19日

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）台中市一名國中女教師15日騎機車出門後失聯5天，今天晚間在苗栗市大同國小旁圖書館平安尋獲，見到心急如焚的家人，女老師一度激動下跪哭喊「對不起」。

在台中市某國中任教的46歲吳姓女教師，15日清晨騎機車出門，卻未到學校上課，家人發現她未帶手機，遲遲無法連繫，就此失聯，家屬焦急報警協尋，至今已第5天；所幸苗栗警方晚間在苗栗市立圖書館尋獲女教師蹤影，將她平安帶回南苗派出所，焦急尋人多日的家屬聞訊北上，與女教師淚眼相擁。

女教師家人看到她平安無恙，立即上前擁抱，直說：「平安就好」；女教師則一度激動下跪哭喊「對不起」，家人總算團聚，哭成一團。

對於失聯多日，女教師只說想出門繞繞、散心，其他不願多談，這幾天都住在大湖鄉一間民宿。

苗栗警分局南苗派出所所長張嘉學指出，今晚約7時許接獲女教師親屬報案指稱，有人在苗栗市一帶發現女教師所騎乘的機車，員警調閱監視器畫面後，與苗栗縣山城救援協會成員在大同國小旁的苗栗市立圖書館2樓前找到吳姓女教師。

警方指出，女教師當時正在看書，情緒看來平靜，並無異樣，經確認身分後，隨即將她帶回派出所等待與家人團聚。（編輯：卞金峰）1080219