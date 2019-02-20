連人帶車摔6公尺深駁坎 消防隊吊掛救人

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）台中市余姓男子今天凌晨開車返家途中，行經苑裡鎮一處產業道路，疑似路況不熟，翻覆摔落深約6公尺駁坎，消防隊員透過吊掛方式，把昏迷不醒的傷患送醫急救，幸無生命危險。

苗栗縣消防局凌晨4時許接獲通報，苑裡鎮南勢里通往石鎮里的苗43-2線產業道路上，有車輛翻覆到田野中，駕駛受困車內，但事故地點位置偏僻，警消抵達現場時，發現車內的38歲余姓男子昏迷不醒。

苑裡消防分隊隊員黃于軒指出，黑色自小客車跌落深約6、7公尺深的田野，四輪朝天，駕駛「昏睡」在車內，有輕微皮外傷，因此把傷患抬出車外，再用軟式擔架包覆，利用吊掛方式才順利協助患者送醫急救。

警方調查，余姓男子家住大甲，不排除是要返家途中，不熟悉路況加上天色昏暗，連人帶車摔落路旁駁坎，至於是否有酒駕、以及詳細事故發生原因，將等待余姓男子清醒後，進一步釐清。（編輯：李錫璋）1080220