網傳運將要放A片給少女看 警籲當事人報案

（中央社記者王朝鈺基隆市22日電）有民眾在臉書社團發文，控訴女兒昨天搭計程車時，司機竟要放A片給女兒看。警方今天表示，司機已提供行車記錄器讓警方保全證據，呼籲當事人向警方報案，以釐清案情。

有網友在臉書（Facebook）社團「基隆人大小事」發文表示，女兒昨天上午7時5分在基隆市中船路搭計程車前往高中時，司機居然對女兒說：「妹妹，這裡有基地台訊號很好，有很多A片可以看，我放給你看好嗎？」女兒當時很害怕，向司機表明不要看，並拍下司機個人檔案。

基隆市警局婦幼隊長吳逸夫上午向中央社記者說，網友昨天在臉書社團發文附上的照片有拍到計程車車牌，警方已通知司機前來說明，司機表示「怎麼有人在臉書發文，我講了什麼嗎？」並主動提供行車記錄器讓警方保全證據。

吳逸夫說，性騷擾屬於告訴乃論案件，警方尚未接到當事人報案，已積極聯繫當事人前來說明，若當事人提出告訴，會與司機一同勘驗行車記錄器畫面還原事發現場。

吳逸夫表示，民眾若碰到性騷擾可大聲呼叫尋求協助，並拍照或錄影蒐證留下對方特徵，最重要是立刻撥打110報案，由警方介入處理，同時呼籲民眾網路發文務必小心謹慎，若發文與事實有出入恐涉及妨害名譽。（編輯：翁翠萍）1080222