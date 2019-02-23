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高雄捷運接恐嚇電話 視障男疑情緒失控犯案

最新更新：2019/02/23 00:54

（中央社記者陳朝福高雄23日電）高雄捷運昨天向警方通報接獲恐嚇電話，捷運沿線分局與捷運警察出動警力維安，警方晚間找到一名打電話的視障男子，疑因身體不適與情緒失控犯案，警方漏夜偵訊及通報社工協助。

高雄捷運公司向高雄市警察局前鎮分局通報接獲恐嚇電話，警方不敢掉以輕心，由勤務指揮中心通報捷運沿線各警分局與捷運警察出動警力維安，加強站體與車廂巡邏和安檢，至晚間捷運收班未發現有危安情形。

高雄市警察局前鎮分局也循線找到這名視障的男子帶回漏夜偵訊，警方表示，他初步供稱因身體不適與情緒失控等犯案，已通報社會局派社工協助處理。

高雄捷運客服中心於22日下午接獲電話，這名男子指不滿高捷的保全人員服務，揚言要在捷運上模仿鄭捷（台北捷運車廂隨機殺人犯），由於民眾所言令高捷感到不安而向警方報案。但高捷事後了解過程，認為保全並沒有態度不佳的情形。

高雄捷運公共事務處長王柏雁表示，高捷比對了解，掌握揚言不利捷運的民眾是視障者，高捷尊重乘客的意見反映，但對於民眾透過客服揚言模仿鄭捷的作法恐危及高捷營運，高捷才尋求警方協助。至22日午夜收班，營運並無異常。1080223

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