雇員撞傷騎士 馬公巿公所國賠78萬定讞

（中央社記者劉世怡台北23日電）澎湖縣馬公巿公所陳姓雇員被控5年前駕駛小貨車未讓幹線道車先行，撞上朱姓騎士，致騎士頭臉插入玻璃、腦震盪及骨折興訟請求國賠。最高法院今判馬公巿公所國賠78萬餘元定讞。

依據判決指出，陳姓雇員負責在馬公巿區修剪樹木、整理環境的工作，他在民國102年9月9日上午，駕駛公務工程用小貨車沿著澎湖縣204號道路迴車道由南往北行駛，經過澎湖縣203號道路交叉口，未注意讓幹線道車先行，使小貨車頭左前方，與朱姓騎士的重型機車車頭相撞。

朱姓騎士人車倒地，頭部及顏面插入玻璃等異物、頭部外傷及腦震盪，還有全身多處骨折，患有額葉症候群，且雙耳高頻率聽力障礙。朱姓騎士請求國家賠償包含醫療費、看護費、不能工作損失、喪失勞動能力的損害以及精神慰撫金等，共新台幣341萬餘元。

法院計算朱姓騎士因本件事故得請求賠償為112萬2406元，包含醫藥費、看護費、交通費、機車修理費、工能工作損失、勞動能力減損以及精神慰撫金，法院審酌陳姓雇員過失責任為7成，因此依國家賠償規定及7成比例計算，馬公巿公所須賠78萬5684元，全案定讞。（編輯：黃世雅）1080223