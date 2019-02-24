不察驅逐出境逕認逃亡 法官錯裁沒收保金

（中央社記者蕭博文台北24日電）一名法國男子犯下竊盜、詐欺案，以3萬元交保。男子因竊盜案執行後驅逐出境，法院審理詐欺案屢傳不到，誤認男子逃亡裁定沒入保金。最高法院認裁定不當，日前撤銷原裁定。

法國男子涉嫌於民國104年10月間在桃園機場貴賓室，竊取旅客的信用卡夾後飛往中國大陸，並在中國大陸盜刷信用卡。

警方事後查出法國男子涉案，依竊盜、詐欺罪移送法辦。他的律師支付新台幣3萬元保證金，讓法國男子得以順利交保。

桃園地方法院一審依竊盜罪判處法國男子5月徒刑，並諭知執行完畢後驅逐出境，男子繳交罰金後於106年1月9日遭驅逐出境。

桃園地院107年間審理法國男子涉及的詐欺案，通知律師帶法國男子出庭，但法國男子始終未現身，法官以男子已出境、所在不明，認定男子逃匿，裁定沒入律師所繳的保證金3萬元確定。

律師不服裁定，向最高檢察署聲請提起非常上訴，表示承審法國男子竊盜、詐欺案的是同一名法官，這名法官明知法國男子是因竊盜案遭驅逐出境而無法到庭，卻以男子逃匿為由沒入保金，顯然適用法則不當。

案經檢察總長提起非常上訴，最高法院認為，沒入保證金以被告故意逃匿者為限，若被告因不可抗力因素發生阻礙，未能如期到案，即非故意逃匿，不得沒入保證金。

最高法院判決書指出，法國男子出境是因為檢察官執行竊盜案的驅逐出境保安處分，並非故意逃匿，男子無法到案顯有不可抗力的障礙，即與刑事訴訟法沒入保證金的要件不合，原審不察，直接認定被告逃匿而裁定沒入保證金，有適用法則不當之違法，因此判決撤銷原裁定，以資救濟。（編輯：張銘坤）1080224