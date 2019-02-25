金字塔型訴訟結構立法 許宗力：重兵放一審

（中央社記者劉世怡台北25日電）司法院長許宗力今天表示，金字塔型的訴訟結構，為最複雜的立法，未來會持續推動，以強化訴訟審級功能，重兵資源應放在第一審，才能離刑事犯罪事實最近，儘速調查完成並定罪。

司法改革國是會議總結會議106年8月12日召開，迄今屆滿一年半。司法院長許宗力、法務部次長陳明堂、行政院政務委員羅秉成今天在司法院舉行記者會，提出國是會議後的第三次半年進度報告。

許宗力說，未來半年展望部分，為落實金字塔型的訴訟結構，強化訴訟審級功能，不要讓案件都集中在高等法院，以刑事案件為例子，應該把重兵資源放在第一審，能夠離犯罪事實最近的審級，儘速完成犯罪調查並定罪，他認為這才是最合乎公平正義。

許宗力說，並不是案件一再的上訴、發回，以為這才是保障人民訴訟權，其實並不是這個樣子，應該要建立一個好的金字塔訴訟程序，但因為這個是最複雜的立法，未來會持續推動。

許宗力說，回顧這半年，研擬完成「勞動事件法草案」共計53條，分「總則」、「勞動調解程序」、「訴訟程序」、「保全程序」及「附則」等共5章，以保障勞工在勞資爭議訴訟事件的權益，維護訴訟當事人間訴訟上的實質平等；這項草案經司法院院會通過、行政院會銜、立法院審議三讀通過後，總統已在去年12月5日公布，施行日期由司法院另定之。

許宗力還提及另外9項完成工作，包含，完成「憲法訴訟法」立法程序，使大法官審理案件全面司法化；完成終審法院大法庭制度的修正草案，確保終審法院在審理個案時，對於法律爭議所適用的見解均能一致；完成「國民參與刑事審判法」草案，持續進行模擬法庭演練；研修法官法，使法官個案評鑑制度更臻完善，職務法庭審理更加公開、透明。

還有，強化訴訟外紛爭解決機制（ADR），促進當事人自主合意解決紛爭，以有效疏減訟源；研議設置商業法院，草擬「商業事件審理法」草案條文，籌劃智財與商業法院合併可能；保護犯罪被害人，成立「犯罪被害人訴訟參與法案研議委員會」；製定「刑事案件量刑及定執行刑參考要點」；擬定5年數位與開放政策的計畫，提升硬體環境及效能，邁向科技及智慧法庭。（編輯：方沛清）1080225