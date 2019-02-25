羅秉成：司法改革未來2年可展現成效

（中央社記者劉世怡台北25日電）行政院政務委員羅秉成今天表示，司法改革過去一年半花太多時間在做組織改造，換句話說是在工程中，真正有成效要在未來2年才會展現。

司法改革國是會議總結會議106年8月12日召開，迄今屆滿一年半。司法院長許宗力、法務部次長陳明堂、行政院政務委員羅秉成今天在司法院舉行記者會，提出國是會議後的第三次半年進度報告，羅秉成做出上述表示。

因中正大學今年最新重大治安議題民調滿意及信任度顯示，警察高於檢察官、檢察官則高於法官，民眾對司法信任偏低；羅秉成說，可能這是以治安為角度，所以民調結果對司改成果不高的原因，不過對於民調結果謙虛以對。

羅秉成說，國民法官制度會努力與民間團體溝通，希望這次會期通過立法；司法院提出刑事訴訟法部分條文修正草案，擬禁止將測謊結果作為證據部分，羅秉成說，雖然警政署反對，但目前行政院沒有立場。

羅秉成說，司改推動情形，有建置「司法改革進度追蹤資訊平台」，民眾可於平台瀏覽各機關提出的回應表，了解各項已回應部分決議的執行進度與落實情形。

回顧這半年，行政院其他部會的改革成果，羅秉成說，內政部提升司法人員有關原住民族的專業知識、召開警察教育訓練課程諮詢會，充實警察教育訓練內涵；內政部落實偵查不公開相關措施；衛福部建置整合性藥癮醫療示範中心，發展轉診與分流處遇系統以及強化司法機關與社政機關聯繫機制。

另外，衛福部持續透過兒虐防治三級預防措施，落實兒少保護工作；教育部辦理修復式正義相關研習活動及研發教材教案；勞動部提供更生受保護人就業協助；環保署完善污染者負責制度，強化環境基金內涵；原民會研議設置「原住民族司法諮詢委員會」，於文化抗辯案件出具意見。（編輯：方沛清）1080225