與友人未成年女兒發生性關係 男判7年半定讞

（中央社記者蕭博文台北26日電）台北市鄭姓男子利用照顧友人未成年女兒的機會，與少女發生4次性關係。高院依對於未滿14歲女子性交等罪，判處7年6月徒刑。最高法院今天駁回鄭男上訴，全案定讞。

鄭姓男子因單車運動結識少女父親，雙方家人因而熟識、來往頻繁。少女指控，鄭男從她13歲起，多次與她在家中或鄭男住處發生性關係，還曾單獨帶她到宜蘭縣礁溪旅遊3天2夜，在飯店內發生性關係。

鄭姓男子否認所有指控，辯稱因為與少女父親有債務糾紛，少女幫父親出氣才胡亂指控。

士林地方法院一審認定，鄭姓男子民國103年間帶少女到礁溪旅遊時發生性關係，及在車上與少女發生性行為，依2個對於14歲以上未滿16歲女子性交罪，合併判刑2年8月，其餘部分無罪。

案經上訴，台灣高等法院認為，鄭姓男子除了在少女14歲後與少女發生2次性關係，另在少女14前發生2次性關係，改依2個對於14歲以上未滿16歲女子性交罪、2個對於未滿14歲女子性交罪，4罪合併判刑7年6月。

鄭姓男子不服提起上訴，最高法院認為上訴無理由，今天予以駁回定讞。（編輯：張銘坤）1080226