更多編輯台推薦新聞：
Sony世界攝影大賽 吳永森拍紅鮭獲台灣區首獎
生活

Sony世界攝影大賽 吳永森拍紅鮭獲台灣區首獎

台灣燈會幕後英雄 志工從國中生到80多歲都有
生活

台灣燈會幕後英雄 志工從國中生到80多歲都有

LINE新換機流程上線 2步驟簡單完成
科技

LINE新換機流程上線 2步驟簡單完成

幕後配樂擔任演奏替身 幸福綠皮書功臣是他
娛樂

幕後配樂擔任演奏替身 幸福綠皮書功臣是他

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

與友人未成年女兒發生性關係 男判7年半定讞

最新更新：2019/02/26 15:16

（中央社記者蕭博文台北26日電）台北市鄭姓男子利用照顧友人未成年女兒的機會，與少女發生4次性關係。高院依對於未滿14歲女子性交等罪，判處7年6月徒刑。最高法院今天駁回鄭男上訴，全案定讞。

鄭姓男子因單車運動結識少女父親，雙方家人因而熟識、來往頻繁。少女指控，鄭男從她13歲起，多次與她在家中或鄭男住處發生性關係，還曾單獨帶她到宜蘭縣礁溪旅遊3天2夜，在飯店內發生性關係。

鄭姓男子否認所有指控，辯稱因為與少女父親有債務糾紛，少女幫父親出氣才胡亂指控。

士林地方法院一審認定，鄭姓男子民國103年間帶少女到礁溪旅遊時發生性關係，及在車上與少女發生性行為，依2個對於14歲以上未滿16歲女子性交罪，合併判刑2年8月，其餘部分無罪。

案經上訴，台灣高等法院認為，鄭姓男子除了在少女14歲後與少女發生2次性關係，另在少女14前發生2次性關係，改依2個對於14歲以上未滿16歲女子性交罪、2個對於未滿14歲女子性交罪，4罪合併判刑7年6月。

鄭姓男子不服提起上訴，最高法院認為上訴無理由，今天予以駁回定讞。（編輯：張銘坤）1080226

地機族