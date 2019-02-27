彰縣辦二二八紀念活動 家屬抱怨流於形式

（中央社記者吳哲豪彰化27日電）彰化縣政府今天舉辦二二八和平紀念活動，縣長王惠美致詞後，有受難者家屬當場抱怨活動流於形式，希望國民黨黨史館公布相關文獻資料，王惠美說很多資料已被扣留，期盼多包涵。

彰化縣二二八和平紀念日活動今天在彰化縣政府中庭舉行，出席的有彰化縣長王惠美、彰化縣副縣長洪榮章、彰化縣二二八關懷協會理事長楊澤民以及多名二二八受難者家屬代表等人。

活動先由彰化縣立兒童弦樂團演奏「望春風」等樂曲，王惠美接著致詞，強調二二八事件曾是歷史長河中不忍碰觸的一段，但教訓不應被遺忘，此時此刻她與受難者家屬一起緬懷追思，撫慰受難者及家屬的傷痛，更要和諧包容，期盼社會各界珍惜現在的民主價值。

王惠美致詞結束，原本要和參加的貴賓及受難者家屬代表一起在舞台背板簽名留念，台下突然有一名受難者家屬張美娟高喊，活動已經流於形式，她受不了了，還反問縣長知不知道這些年來家屬過的是什麼日子？

王惠美當場指示取消原定的大合照活動，安排張美娟上台說出心聲；張美娟說，她的父親任教高職，當年被人檢舉私藏槍械而入監，在監獄被刑求凌虐，後來母親和外公透過關係，拿出金條等物品，才讓父親獲釋。

張美娟表示，要受難者家屬包容寬容，中國國民黨要先認罪悔改及道歉，每年紀念活動已流於形式，讓人無法接受，且很多受難者家屬連親人死亡日都不知道，只有國民黨公布黨史館文獻資料，才能撫平歷史傷痛。

張美娟講到激動處忍不住落淚，王惠美趕緊上前安慰，希望張美娟放下，日子要往前看，至於張美娟要求國民黨黨史館公布資料，王惠美解釋，黨史館很多資料都已經被扣留，希望家屬多包涵。（編輯：翁翠萍）1080227