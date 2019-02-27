虐死97歲高齡公公 媳移審後續押禁見

（中央社記者蕭博文台北27日電）戚姓女子對高齡97歲的公公不滿，涉連兩天將公公拖進浴室，以沖冷水等方式虐待致死。士檢今天將全案移由士院審理，在押的戚女說希望公公可以上天堂，訊後被裁定繼續羈押禁見。

37歲的戚姓女子不顧公公年邁且為丈夫養父，因不滿公公把丈夫當搖錢樹，去年12月間，涉連兩天將公公拖進浴室，以沖冷水、噴殺蟲劑、擺放冷凍魚肉與雞肉等方式虐待，甚至將公公獨自關在廁所。

戚姓女子虐待公公過程中與公公發生激烈拉扯、推擠，導致公公跌倒撞到地磚、馬桶，甚至腳踏公公胸口壓制，導致年邁、體弱的公公最後因呼吸衰竭死亡。

士林地檢署昨天依傷害致死罪嫌起訴戚姓女子，認為戚女雖有躁鬱症等精神病史，但犯案時辨識、控制能力並無欠缺或降低，請法院從重量刑，今天則提解戚女，將全案送由士林地方法院審理。

戚姓女子坦承犯行，供稱公公沒什麼問題，問題可能是她病情不穩定，案發時受躁鬱症影響，對公公覺得不忍，也深深懺悔，希望公公可以上天堂。但戚女說是扶公公進浴室而不是用拖的，但為什麼要沖冷水，已不復記憶。

戚姓女子表示，公公60歲才收養丈夫，但對丈夫不好，收養的目的可能只是為了讓自己養老，才會拿冷凍肉品到公公身旁，「想要臭死他」；戚女也坦承，因為穿衣服淋水會冷，才脫掉公公衣服沖冷水。

法官訊問對於羈押有無意見時，戚姓女子說，因為她個性單純，在看守所被嫌動作慢還被霸凌，且看守所的精神藥物不足讓她平靜面對霸凌，希望能出所接受精神治療，願意接受限制出境、交保，並保證不會串證。

戚姓女子的辯護律師表示，戚女丈夫很愛她，也很擔心她的病情，已聯繫醫院安排妻子接受治療，且全案調查完備，請求解除羈押；倘若仍要羈押，請求解除禁見，讓家屬得以探望戚女，以穩定戚女病情。

法官訊問後認為，戚姓女子所涉傷害致死罪可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，審酌戚女案發後影響家中外籍看護製作筆錄，丈夫說詞也避重就輕，且近年每年股利收入達新台幣百萬元，為有相當資力之人，以戚女涉犯重罪，有逃亡、勾串證人之虞，裁定羈押禁見3個月。（編輯：戴光育）1080227