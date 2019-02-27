立委樂見酒駕重罰版本出爐 支持加速修法

（中央社記者王揚宇、劉冠廷台北27日電）法務部今天提出酒駕修法規劃，再犯酒駕致死最重可判死。民進黨立委鄭運鵬說，支持修法；國民黨立委江啟臣表示，請法務部加快腳步，讓酒駕修法在本會期通過。

法務部公布將修正刑法185-3條，重點為加重刑罰及增訂沒收條款，酒駕致死本刑最重12年、再犯酒駕致死本刑最重死刑，犯罪交通工具增訂沒收條款。

針對法務部酒駕修法政策規劃內容，民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬表示，支持法務部修法，但建議法務部一併考量，對於故意駕駛致傷致死也要一併加重；另外，把酒駕當成故意行為，其他故意行為一併加重，不會讓法官裁量的時候有心理障礙。

鄭運鵬接著說，為照顧被害者家屬，應該修法讓他們對肇事者提出假扣押時不需要提相對擔保，避免肇事人脫產。

國民黨立法院黨團總召江啟臣表示，「千呼萬喚始出來」，法務部今天公布酒駕修法的政策規劃，但是遲至今日，法務部只提出政策規劃方向，而未提出具體條文讓社會檢視、討論，既然已有政策規劃方向，修正條文應該是已完成，為何刻意保留。

江啟臣提醒法務部，修正草案提出後還須經行政院院會審查，才能送至立法院審查，本會期只剩3個月，請法務部再加快腳步，讓酒駕修法在本會期通過。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔說，舉雙手雙腳贊成，社會對酒駕深惡痛絕，對酒駕肇事更是零容忍，因此加重判死絕不過分，重點是喝酒不開車就沒有問題，喝酒開車肇事就罪無可恕。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，樂見法務部的版本進到立法院來討論，但也希望能有更周全的方法來防制酒駕再犯，除了提高刑度外，是否也該有治療機制出現等，司法院這邊也應該要有一定的回應與想法，因為從過去很多酒駕案例的判決中可看出，法官輕判的比例很高。

時代力量立委黃國昌認為，目前法官對於酒駕的實際量刑真的是偏低，逼著要用修法方式再去加重刑罰，這個是在回應社會民意；法務部目前所提的規畫，還是不夠完整，包括拒絕酒測部分不應該只是用行政罰，而是要仿照日本立法例採用刑罰，禁戒處分這件事情法務部也要予以強化。（編輯：林興盟）1080227