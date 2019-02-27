首名涉貪女檢察官陳玉珍判刑12年定讞

（中央社記者蕭博文台北27日電）前台灣高等檢察署檢察官陳玉珍被控收賄，高院二審以她踐踏檢察官代表國家追訴不法的形象，長期收賄共2300萬元，判刑12年。最高法院今天駁回上訴，陳玉珍判刑12年定讞。

最高法院已通知檢方，針對陳玉珍啟動防逃機制。

陳玉珍遭賭博電玩業者施永華檢舉，指她於新北地檢署任內長期收受賄賂包庇他、當門神，收黑錢高達新台幣2300萬元。最高檢察署特偵組依貪污、洗錢等罪起訴陳玉珍，使得陳玉珍成為首名涉貪的女檢察官。

一審台北地院開庭期間，陳玉珍一反先前在偵查時保持緘默，首度鬆口認罪，坦承違背職務收黑錢；台北地院民國103年7月判陳玉珍12年徒刑，褫奪公權5年。

案經上訴，台灣高等法院審理期間，陳玉珍多次因病無法為自己申辯而未出庭。

高院二審認為，陳玉珍收賄時已從事檢察工作10多年，竟不思廉潔自持，自88年12月起至95年6月30日止，按月收取施永華交付賄款25萬元（91年6月至93年11月，每月35萬元），收賄期間長達79個月，金額高達2300萬元。

二審認為，陳玉珍踐踏檢察官代表國家追訴不法的形象，更出賣國家檢察權最深層的核心價值，危害司法公信。

高院合議庭審酌陳玉珍已認罪，繳回全部犯罪所得2300萬元，依違背職務收賄罪，去年10月判她12年徒刑，褫奪公權5年。

案經上訴，最高法院認為陳玉珍仍爭執沒有收賄，並非上訴第三審理由，今天予以駁回，全案確定。（編輯：李亨山）1080227