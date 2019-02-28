調查局新人事異動 牽動38人

（中央社記者蕭博文台北28日電）調查局昨天公布人事異動名單，牽動38人，包括29名新任科長。局本部經濟犯罪防制處科長、毒品防制處科長分別由北機站副主任陳彥有、台北處機動站副主任周至誠出任。

一名不願具名的調查局官員今天說，獲調升的幹部均為一時之選、經驗豐富，異動範圍涵蓋國家安全、毒品防制、經濟犯罪防制、廉政、資通安全、國際事務等領域，為例行、通盤性的調整，與總統大選並無直接相關。

局本部新任科長包括國家安全維護處國安維護科科長林東正、廉政處賄選查察科科長張哲榮、經濟犯罪防制處犯罪偵辦科科長陳彥有、毒品防制處管制研析科科長周至誠等人。

其中周至誠今年初甫偵破近年最大宗的貨櫃走私海洛因毒品案，於基隆港查獲走私海洛因磚242塊，市價約新台幣24億元；陳彥有則承辦台北市中山警分局中山一派出所前所長林崇成等員警被控收賄包庇酒店案，與周至誠同為辦案高手。

此外，六都調查處部分新任科長包括台北市調查處經濟犯罪防制科科長謝在富、台北處資通安全科科長張冠華、新北市調查處犯罪防制科科長徐富德、高雄市調查處肅貪科科長李作善等人。（編輯：張銘坤）1080228