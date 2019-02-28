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天冷血糖低婦人倒臥路旁 桃園警巧克力解危

最新更新：2019/02/28 13:31
桃園市一名陳姓婦人疑因血糖過低倒臥路旁草叢中，幸好路過警員林庭瑋（右）拿出隨身攜帶的巧克力供婦人食用，送醫治療後已無大礙。（桃園市平鎮分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年2月28日
桃園市一名陳姓婦人疑因血糖過低倒臥路旁草叢中，幸好路過警員林庭瑋（右）拿出隨身攜帶的巧克力供婦人食用，送醫治療後已無大礙。（桃園市平鎮分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　108年2月28日

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市警局平鎮分局員警今天清晨執行巡邏勤務時，發現67歲的陳姓婦人疑因血糖過低倒臥路旁草叢中，警員林庭瑋立即拿出巧克力供婦人食用，並緊急送醫，治療後已無大礙。

平鎮警分局表示，平鎮派出所巡佐李湘運與警員林庭瑋清晨執行巡邏勤務時，發現一名婦人倒臥路旁臉色發白，員警立即下車關切，發現老婦全身發抖疑似血糖過低，警員林庭瑋立即從警用外套中拿出巧克力糖供婦人食用，並連絡救護車送醫治療。

陳姓婦人告訴員警，早上到田裡務農完畢，正騎著腳踏車準備回家煮飯，途中疑似因為氣候寒冷加上血糖過低，在感到一陣暈眩後，就連人帶車翻倒在路旁草堆中，幸好在就醫後已無大礙，家屬趕到醫院頻頻向員警致謝。

提供巧克力糖的警員林庭瑋表示，早上因為天氣冷，才會隨手拿了派出所桌上的巧克力帶在身上，以便隨時補充熱量，沒想到竟因此意外救人，自己也是始料未及。（編輯：李錫璋）1080228

桃園一名陳姓婦人疑因血糖過低倒臥路旁草叢中，警員林庭瑋（右）執行巡邏勤務時發現，立即拿出巧克力供婦人食用，林庭瑋表示，因為天氣冷，隨手拿了巧克力帶在身上，沒想到竟因此意外救人。（桃園市平鎮分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年2月28日
桃園一名陳姓婦人疑因血糖過低倒臥路旁草叢中，警員林庭瑋（右）執行巡邏勤務時發現，立即拿出巧克力供婦人食用，林庭瑋表示，因為天氣冷，隨手拿了巧克力帶在身上，沒想到竟因此意外救人。（桃園市平鎮分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年2月28日
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