接連發生比特犬攻擊 狗1死1傷

雲林斗南1日發生一隻黑色比特犬衝入民宅咬傷屋內虎斑狗事件，虎斑狗飼主受訪表示，比特犬飼主已主動道歉，也願意賠償醫藥費，因此並不會提告，但仍提醒其他飼主出門遛狗要繫繩。（曾姓飼主提供）中央社記者黃國芳傳真 108年3月2日

（中央社記者黃國芳、蕭博陽雲林南投2日電）雲林縣昨天發生比特犬衝入民宅咬傷屋內虎斑狗事件，飼主將影片PO臉書，提醒其他飼主出門遛狗要繫繩；南投縣今天也發生比特犬疑掙脫狗鍊並咬死一隻黑狗事件。

住在雲林縣斗南鎮的曾姓飼主今天表示，一隻黑色比特犬於昨天下午突然闖入屋內，攻擊所飼養的虎斑狗，家中的虎斑狗因有狗鏈繫住無法反擊，肚子跟右後腿多處被咬傷。

曾姓飼主認為狗綁在家裡竟會被咬傷，實在太離譜了，特別把影片及照片PO上臉書，提醒其他飼主出門遛狗要繫繩，確保用路人安全。

曾姓飼主指出，比特犬飼主已主動道歉，也願意賠償被咬傷虎斑狗的醫藥費，因此，並不會提告。

另外，南投縣信義鄉今天也發生同樣事件，信義鄉梅子夢工廠對面一家苦茶油行飼養的比特犬，今天清晨疑掙脫狗鍊並咬住一隻黑狗，梅子夢工廠員工持掃把要將黑狗從比特犬口中救出未果，黑狗最後失血過多死亡，但油行人員見狀卻只說：「不小心讓狗跑出來」，無所謂態度令目睹民眾氣憤。

梅子夢工廠指出，對面油行的比特犬非關在鐵籠，近2年已有3次掙脫狗鍊紀錄，由於工廠遊客很多，將勸導飼主妥善管理這隻凶猛的比特犬，以保障民眾安全，若飼主仍不聽勸，將請縣府相關單位強力介入。（編輯：黃世雅）1080302