費洛尼樞機主教參訪輔大醫院 為護理人員降福

（中央社記者黃旭昇、魯鋼駿新北2日電）教宗特使費洛尼樞機主教今天下午到輔仁大學附設醫院參觀訪問，並為辛苦的護理人員降福，他勉勵大家，護理人員對病人不只是工作，也是服務，未來天主必會報答。

來台主持天主教全國聖體大會的教宗特使、教廷萬民福音部長費洛尼樞機主教今天下午到輔仁大學附設醫院訪問，對社會捐助輔大醫院，共同實現天主教濟世救人理念，以及身心靈的全人關懷，留下深刻印象。

費洛尼參訪過程，親切問候病人，與醫護人員親切交談，並為辛苦的護理人員降福。他勉勵護理人員說：「你們是天主的同工，對病人不只是工作，也是服務。要不斷進修，並有愛心。你們對病人所作，將來天主必要報答你們。」

輔大醫院表示，費洛尼樞機主教上月28日來台，先後與總統蔡英文、副總統陳建仁見面，促進台梵交流；昨天他也到雲林縣主持天主教第4屆全國聖體大會，今天到新北市參訪天主教重視醫療傳愛的輔大醫院，以及輔仁聖博敏神學院及台灣總修院等。（編輯：黃世雅）1080302

教宗特使、教廷萬民福音部長費洛尼樞機主教（後左4）2日下午到新北市參訪天主教輔仁大學附設醫院，並為護理人員降福。（輔大醫院提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年3月2日