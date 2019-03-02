更多編輯台推薦新聞：
金門大膽島開放觀光 遊客最愛心戰牆
生活

金門大膽島開放觀光 遊客最愛心戰牆

世衛推免費App 不同音量3數字測聽力
生活

世衛推免費App 不同音量3數字測聽力

孟晚舟引渡程序啟動 加中關係恐向下探底
國際

孟晚舟引渡程序啟動 加中關係恐向下探底

專題／6都廚餘量最大 多管道去化成為新挑戰
生活

專題／6都廚餘量最大 多管道去化成為新挑戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

費洛尼樞機主教參訪輔大醫院 為護理人員降福

最新更新：2019/03/02 20:36
教宗特使、教廷萬民福音部長費洛尼樞機主教（右）2日下午到新北市天主教輔仁大學附設醫院訪問，與醫護人員親切互動交流。（輔大醫院提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年3月2日
教宗特使、教廷萬民福音部長費洛尼樞機主教（右）2日下午到新北市天主教輔仁大學附設醫院訪問，與醫護人員親切互動交流。（輔大醫院提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年3月2日

（中央社記者黃旭昇、魯鋼駿新北2日電）教宗特使費洛尼樞機主教今天下午到輔仁大學附設醫院參觀訪問，並為辛苦的護理人員降福，他勉勵大家，護理人員對病人不只是工作，也是服務，未來天主必會報答。

來台主持天主教全國聖體大會的教宗特使、教廷萬民福音部長費洛尼樞機主教今天下午到輔仁大學附設醫院訪問，對社會捐助輔大醫院，共同實現天主教濟世救人理念，以及身心靈的全人關懷，留下深刻印象。

費洛尼參訪過程，親切問候病人，與醫護人員親切交談，並為辛苦的護理人員降福。他勉勵護理人員說：「你們是天主的同工，對病人不只是工作，也是服務。要不斷進修，並有愛心。你們對病人所作，將來天主必要報答你們。」

輔大醫院表示，費洛尼樞機主教上月28日來台，先後與總統蔡英文、副總統陳建仁見面，促進台梵交流；昨天他也到雲林縣主持天主教第4屆全國聖體大會，今天到新北市參訪天主教重視醫療傳愛的輔大醫院，以及輔仁聖博敏神學院及台灣總修院等。（編輯：黃世雅）1080302

教宗特使、教廷萬民福音部長費洛尼樞機主教（後左4）2日下午到新北市參訪天主教輔仁大學附設醫院，並為護理人員降福。（輔大醫院提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年3月2日
教宗特使、教廷萬民福音部長費洛尼樞機主教（後左4）2日下午到新北市參訪天主教輔仁大學附設醫院，並為護理人員降福。（輔大醫院提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年3月2日
教宗特使、教廷萬民福音部長費洛尼樞機主教（中）2日到新北市參訪天主教輔仁大學附設醫院，他鼓勵大家要不斷進修，並有愛心，「你們對病人所做，將來天主必要報答你們」。（輔大醫院提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年3月2日
教宗特使、教廷萬民福音部長費洛尼樞機主教（中）2日到新北市參訪天主教輔仁大學附設醫院，他鼓勵大家要不斷進修，並有愛心，「你們對病人所做，將來天主必要報答你們」。（輔大醫院提供）中央社記者魯鋼駿傳真　108年3月2日
地機族