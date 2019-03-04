女嬰棄屍案 法醫5日解剖釐清死因

（中央社記者林長順台北4日電）新店女嬰棄屍案，台北地檢署檢察官明天將會同法醫進行解剖，了解女嬰是產前或產後死亡。釐清死因後，檢方不排除透過司法互助管道，請求新加坡警方協助調查。

新北市一家環保公司員工2月26日清理車上廚餘時，赫然發現黑色垃圾袋中有一具女嬰屍體，立即報警處理。檢警鎖定一對新加坡籍的男女疑是女嬰父母，兩人於2月19日入境，住台北市武昌街二段的飯店，2月26日當天辦理退房，當天下午離境，搭機返回新加坡。

檢警偵辦後，發現許多關鍵證據直指這對新加坡情侶涉案，將他們暫列關係人。新加坡媒體報導，男子的父母受訪提到，兒子女友沒有懷孕生產，兒子宣稱完全不知道發生什麼事情。

警方鑑識人員在新加坡情侶居住的飯店浴室排水孔，採集到血跡反應，送往新北市警察局刑事鑑識中心鑑驗，結果今天出爐，證實與女嬰DNA相符。檢察官與法醫明天也將對女嬰進行解剖，了解女嬰是產前或產後死亡。

辦案人員表示，女嬰若是產前死亡，涉案人可能涉及遺棄屍體罪嫌；女嬰若是產後死亡，涉案人可能涉嫌殺人、過失致死及遺棄屍體罪嫌，詳細案情還需進一步調查。

辦案人員指出，明天解剖確認女嬰死因後，台北地檢署不排除透過法務部國際及兩岸法律司，向新加坡提出司法互助請求，請星國警方協助調查，希望取得當事人DNA供比對，以及當事人供述。（編輯：李亨山）1080304