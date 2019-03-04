永和河濱分屍案3外籍男否認犯行 法官裁續押

（中央社記者王鴻國新北4日電）加拿大籍男子顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）去年8月在永和河濱公園遭殺害分屍，被告孫武生（Oren Shlomo Mayer）等3名涉案外籍男子，迄今否認犯行，法官裁定續羈押審理。

新北地方法院今天指出，被告Oren Shlomo Mayer、Hobbie Jason Eugene、Ewart Odane Bent涉嫌殺人等案件，法官2月27日裁定應自108年3月7日起延長羈押期間2月。

新北地院指出，被告Oren Shlomo Mayer迄今仍否認殺人罪犯行，被告Ewart Odane Bent僅坦承損壞屍體犯行，仍否認殺人罪部分，然依共同被告供述及卷內各證據資料，堪認被告2人涉犯殺人罪、損壞屍體罪，犯嫌重大。

被告Hobbie Jason Eugene否認有幫助殺人犯行，但參考共同被告供述及卷內各證據資料，堪認被告Hobbie Jason Eugene 涉犯幫助殺人罪，犯嫌重大。

新北地院表示，由於3人涉犯殺人罪法定本刑為死刑、無期徒刑及10年以上有期徒刑，衡以重罪常伴有逃亡高度可能及有事實足認被告有勾串共同被告之虞，裁定3人繼續羈押2月，Oren Shlomo Mayer 及 Hobbie Jason Eugene禁止接見通信。

加拿大籍男子顏柏萊去年8月間在永和河濱公園被人殺害，頭和四肢遭分屍棄置河中，案發後，警方循線逮捕孫武生（外號OZ的Oren Shlomo Mayer）、何傑生（Hobbie Jason Eugene）、Ewart Odane Bent 3名涉案外籍男子送辦。（編輯：方沛清）1080304