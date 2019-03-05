男控遭押靈堂下跪逼簽本票 法院判確有欠債

（中央社記者王朝鈺基隆市5日電）基隆市張姓男子指控遭陳姓男子押到前女友靈堂前下跪，並恐嚇他簽下25萬餘元本票，因而向法院提出民事訴訟，請求本票債權不存在，法院審理後，認定張男確實欠債，予以駁回。

基隆地院民事判決書指出，張男指控民國104年12月間，遭陳男等人包圍作勢毆打，將他押到前女友王姓女子的靈堂前下跪，逼他承認曾向王女借錢，並簽下新台幣25萬5000元本票，若不從就要將他打死拖去山上埋了。張男事後向警方報案，雙方在派出所簽下和解書，陳男就在警局將本票燒掉。

此外，張男主張，106年4月間在基隆市一間麵店從事水電工作時，遭陳男及2名男子圍住並毆打腹部一拳，還說「找你很久了，欠錢不還，如果不簽本票就要當場打死你」，對方還知道女兒就讀的大學，他因而心生恐懼再度簽下25萬5000元本票。

法院表示，張男提出的LINE對話紀錄僅為相約見面聯繫過程，並無任何恐嚇脅迫的內容，且刑事恐嚇部分，基隆地檢署偵查後認定嫌疑不足予以不起訴，因而難以認定張男曾遭陳男脅迫。

判決書指出，雖張男主張未曾積欠前女友債務，但法官參酌陳男在審理時提出的辯解及張男的陳述，認定王女自殺後，因王女家人不想再見到張男，才會委託陳男追討債務，雙方既然曾在警局簽下和解書，張男應該不是遭脅迫，且和解書也約定還款方式，可見張男確實欠債，因而予以駁回。（編輯：李錫璋）1080305