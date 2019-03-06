男受傷昏迷躺謝龍介宣傳車 警方調查

台南一名中年男子6日清晨被發現倒臥在市議員謝龍介北區服務處前宣傳車上，左後腦疑似受到重擊，呈現昏迷狀態，警方已展開調查。中央社記者張榮祥台南攝 108年3月6日

（中央社記者張榮祥台南6日電）台南一名中年男子今天清晨被發現倒臥在市議員謝龍介北區服務處前宣傳車上，左後腦疑似受到重擊，送醫急救，目前昏迷指數3，警方已展開調查。

台南市警局第五分局警員指出，謝龍介服務處人員清晨6時56分報案，一名中年男子倒在北區海安路三段服務處前宣傳車上。警方趕往發現，這名男子正面朝上躺著，昏迷不醒，左後腦受傷，身旁有一把手果刀，立刻送往成大醫院急救，目前昏迷指數3。

警方調閱監視器，看到這名男子凌晨2時攀爬到宣傳車上方，動機不明，如今左後腦疑似受到重擊，不知是上車前就已受傷，或是上車後跌倒摔傷，還要再調查。至於水果刀從何而來，警方將採集指紋確認。

警員說，這名陌生男子年約50多歲，身上沒有證件，身分也有待調查。

謝龍介是台南市議員，也是中國國民黨台南市黨部主委，接受國民黨徵召投入台南市第二選區立委補選。（編輯：吳佳穎）1080306