疑官員通風報信吳健保假釋案 法務部徹查

（中央社記者劉世怡台北6日電）立委黃國昌今天說，前台南縣議長吳健保當年申請假釋被駁，一個半月後大轉彎准了，期間1名法務部官員私下通風報信致電告知假釋結果，應徹查。法務部長蔡清祥說，會徹查到底。

立法委員黃國昌所說內容，風傳媒在民國103年間就已報導過，也具名致電者為國會組連絡人。這名國會組連絡人今天表示，當年鄭姓男子是立法委員柯建銘的助理，鄭男在做選民服務，鄭男與他之間有連絡談及吳員的假釋案是否出爐有結果，但他只是一個小公務員，怎麼可能動搖假釋案的結果。

立法院司法及法制委員上午邀請法務部部長蔡清祥率所屬單位主管列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

黃國昌指出，吳健保被判刑定讞卻落跑，日前從菲律賓押解返台。吳健保當年的假釋案，是當年3月15日被駁回，但一個半月後大轉彎，於5月3日通過。他查出在當年4月間，1名法務部官員致電向1名資源回收公司鄭姓董事長報告這項假釋結果，還說「事情搞定了，上面都OK了，已經確認」。

黃國昌質疑這名法務部官員這樣做適當嗎？要求蔡清祥徹查。蔡清祥回答，不適當，這是102年的事，他有決心會徹查到底。（編輯：戴光育）1080306