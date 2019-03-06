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日本旅遊界推手向井純涉酒駕 公共危險罪起訴

最新更新：2019/03/06 19:05

（中央社記者蕭博文台北6日電）有日本旅遊界推手之稱的日籍男子向井純1月11日酒駕發生車禍，造成3傷，酒測值達0.85毫克，士林地檢署日前依公共危險罪嫌起訴向井純。

士林地檢署今天提供的新聞資料指出，被害人未提出過失傷害告訴，但向井純酒駕事證明確並坦承不諱，日前依公共危險罪嫌起訴。

台北市警察局士林分局1月11日深夜近11時獲報，中山北路六段及福國路口發生車禍，派員到場發現，有兩輛黑色休旅車停放路中，其中一輛休旅車上的3人受傷，立即把傷者送醫。

警方調查，50歲日本籍男子向井純案發前駕車從中山北路六段左轉福國路時，疑因未等左轉燈亮起，就搶先左轉，導致與中山北路六段直行的一輛黑色休旅車發生碰撞。

警方調查指出，向井純並未受傷，但酒測值為0.85毫克，另一輛休旅車的台灣籍江姓男駕駛則是頸部挫傷，酒測值為0，車上的2人手部及胸部挫傷。

向井純向警方供稱，當晚曾在中山區和友人聚餐，席間有喝3杯威士忌。警訊後依違反公共危險罪嫌把人移送士林地檢署偵辦，士檢日前偵結，提起公訴。

向井純在台灣開設旅遊顧問公司，在業界有「旅遊業星探」、「日本旅遊界推手」的稱號。（編輯：李錫璋）1080306

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