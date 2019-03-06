崙山部落苦茶油疑遭中國冒用詐騙 牧師報警

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮卓溪鄉崙山部落生產苦茶油，自創「崙山部落」品牌，近日遭詐騙業者盜用，以牧師溫光亮帶領族人辛苦打拚的故事來推銷，由於價格低廉品質無法保證，讓溫光亮氣得報警。

警方懷疑，詐騙網頁中有簡體字、一些用語也非台灣慣用語，懷疑是中國網路詐騙所為，全案將深入調查，呼籲民眾網路購物小心謹慎，以免遭詐騙。

溫光亮今天說，日前他的朋友問他是否便宜賣苦茶油，他才發現遭人冒用，他擔心部落商標信譽受損，所以向警方報案。

溫光亮也在臉書發聲明：「 近日網路購物詐騙，冒用溫牧師崙山部落苦茶油資訊，販賣假的苦茶油。網路詐騙令國人深惡痛絕，已上網訂購者，收到貨物時請拒收。臉書購物風險多，請務必電話確認，生產者，寄貨電話地址等，防止受騙。」

溫光亮說，他2000年回到崙山部落服務，看到部落有很多早期造林的苦茶樹，開始鼓勵族人整理苦茶園，從一開始族人冷眼觀望，到現在建立出「崙山黃金苦茶油」品牌，一路走來不容易，目前種植約30多公頃、有2個產銷班50多位農民加入，苦茶籽一年收成有50噸。

溫光亮提醒民眾，崙山苦茶油目前11月才有預購，請民眾留意。（編輯：陳清芳）1080306