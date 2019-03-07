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休旅車國道自撞 駕駛喪命2乘客輕傷

最新更新：2019/03/07 09:21
國道3號北上144公里通霄路段7日凌晨3時許發生休旅車自撞意外，造成65歲鄒姓駕駛當場死亡，另外2名女乘客受到輕傷，事故發生原因，國道員警調查中。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年3月7日
國道3號北上144公里通霄路段7日凌晨3時許發生休旅車自撞意外，造成65歲鄒姓駕駛當場死亡，另外2名女乘客受到輕傷，事故發生原因，國道員警調查中。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年3月7日

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）國道三號北上144公里通霄路段，今天凌晨3時許傳出休旅車自撞意外，造成65歲鄒姓駕駛當場喪命，另外2名女乘客遭受輕傷，至於事故發生原因，國道員警仍須進一步調查。

苗栗縣消防局凌晨3時許接獲通報，國道三號北上苑裡往通霄，約144公里處，發生車禍事故，立即派遣苑裡與通霄分隊人車前往搶救，抵達現場看到1名男性駕駛已經沒有呼吸和心跳，立即把人送醫急救，但因傷勢過重，宣告不治。

同一部車內，還有2名女性乘客，傷勢較輕微，經救護人員送醫治療已無大礙，國道員警勘查事故現場，初步判斷，發生事故的休旅車疑似天雨路滑，失控先擦撞內側護欄，再側翻停在中外側車道上。

休旅車翻覆後，一輛大貨車駕駛見義勇為，立即通報國道員警，並主動在後方協助警戒，避免後車追撞，整起事故在30分鐘內順利排除，至於詳細肇事原因，國道員警仍須進一步調查。（編輯：吳佳穎）1080307

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