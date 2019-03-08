疑似大陸香菇 金門海巡再查獲2起

海巡署金馬澎分署第9岸巡隊近期加強查緝農漁畜產品走私，5日、7日分別查獲疑似中國大陸香菇，已採樣送請農委會農糧署協助鑑定，海巡署表示，若確認為陸菇，將依法裁處。中央社記者黃慧敏攝 108年3月8日

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）海巡署金馬澎分署第9岸巡隊今天表示，繼近期多次查獲大批疑似大陸香菇，5日和7日再度查獲疑似香菇，如確認是大陸香菇，將依違反海關緝私條例等裁處市價1到3倍金額。

第9岸巡隊副隊長王榮忠表示，為了將非洲豬瘟疫情杜絕於境外，並加強查緝農漁畜產品走私等情事，金馬澎分署第9岸巡隊昨天結合偵防分署金門查緝隊、財政部關務署高雄關離島派出課，在金門料羅商港淺水碼頭實施貨物拆檢查驗時，查獲疑似大陸香菇一批。

安檢人員清點，總數15箱，271公斤；另外，5日也查獲疑似大陸香菇24箱314公斤，以及花菇6箱84公斤。兩批總計市價約新台幣70萬元。

財政部關務署離島派出課稽核林哲彥說，這兩批香菇都已完成採樣檢送農委會農糧署實施鑑定，如果確認是大陸香菇，後續將依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」及「海關緝私條例」等，函送關務署高雄關裁處，裁處金額約為市價1到3倍。

第9岸巡隊表示，近期多次查獲大批疑似大陸香菇打算運往台灣，顯示市場需求增加；海巡署針對商、漁港持續嚴格加強查緝，但不肖業者仍鋌而走險，伺機運用不法途徑將大陸劣質農漁畜產品夾藏輸台牟利。

岸巡隊呼籲民眾，大陸劣質農產品通常都未經過完善處理，其中可能含有鉛、硫、砷等有毒物質，對人體呼吸系統及肝、腎都有重大危害；為維護民眾健康並保障台灣地區農漁畜業經濟發展，海巡署必將嚴格查緝執法；民眾如發現不法情事，請多利用海巡署118免費服務專線通報。（編輯：方沛清）1080308