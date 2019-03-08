升任國安局副局長 胡木源：戒慎恐懼

（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市政府警察局長胡木源將升任國安局副局長，他表示，這是一個陌生的領域，將以戒慎恐懼的心情、認真的態度，希望儘速進入狀況，繼續為國家奉獻。

新北市市警局今天在禮堂舉行歡送茶會，他致詞時感謝警察同仁在調任警局將近4年期間，大家一起打拚為治安努力。

胡木源今天下午接受中央社訪問表示，6日接獲國安局副局長的人事命令，也已經向市長侯友宜報告過。他說，國安局高層也有侯友宜協調，侯友宜也已經同意他前往就任。

胡木源說，目前規劃下星期一（11日）上午9時舉行交接，新卸任市警局長先交接後，他會前往國安局就任。他表示，新的職位是一個陌生的領域，他懷抱「戒慎恐懼，但會認真負責」的態度，希望儘速進入狀況。

新北市政府發言人蔣志薇表示，侯友宜尊重警政署長陳家欽的人事權，歡迎新任局長陳檡文接任。

蔣志薇轉述，陳家欽於4日赴新北市府拜會侯友宜，首度親自溝通下任警察局長人事案。侯友宜對於新任人選陳檡文非常歡迎、欣然同意。

蔣志薇說，陳家欽並於昨天（7日）偕陳檡文拜會侯友宜，雙方對於新北市治安的想法交換意見。她說，侯友宜為警政人員出身，向來尊重警政署人事一條鞭之制度，也期待新北市警察局在陳檡文的帶領下，展現新的作為，捍衛新北市治安。

市警局表示，胡木源已經在6日收到升任國安局副局長的人令。市警局各分局長昨天晚上也舉辦餐會歡送胡木源，今天在警察局禮堂舉行歡送茶會，

胡木源在茶會中致詞時，感謝警察同仁與他一起打拚維護新北市治安。

市警局表示，胡木源自104年4月調任新北市警局長，至今快4年，包括日前板橋發生銀行搶案等多件重大刑案，都迅速偵破。各項治安預防指標，成績都非常亮麗。

茶會中，前蘆洲警察分局交通分隊警員陳昭宏，特別來感謝胡木源。陳昭宏於民國105年7月，執行勤務時遭酒駕車輛追撞，導致雙腿粉碎性骨折，歷經7次手術，最後右小腿截肢才保住性命。

在禮堂同時舉辦慶祝婦女節活動，胡木源表示，近來市警局科室女性主管比例提升，女性員工的表現已不輸給男性，在某些事情的適合性、配合性及完成度上，女性員工甚至超越男性員工。（編輯：張銘坤）1080308