蘇澳氣爆 疑滾水溢滅爐火瓦斯洩開燈釀災

宜蘭蘇澳一處民宅9日發生氣爆釀3死悲劇，檢察官與調查人員10日前往現場勘查，發現廚房爐具是開啟狀態，研判煮食時水滾出來熄滅爐火導致瓦斯外洩，有人開啟電燈引發氣爆。氣爆現場屋面焦黑，前方矮牆、遮雨棚被震垮。中央社記者沈如峰攝 108年3月10日

（中央社記者王朝鈺宜蘭10日電）宜蘭蘇澳一處民宅昨天發生氣爆釀3死悲劇，檢察官與火調人員上午勘查現場發現廚房爐具是開啟狀態，初步研判鍋子內滾水流出造成爐火熄滅導致瓦斯外洩，有人開燈引發氣爆。

宜蘭縣蘇澳鎮聖賢路一處民宅昨天下午5時許發生氣爆，警消出動93人前往搶救，火勢於晚間6時37分撲滅，警消清理火場時在屋內發現一對夫妻36歲徐男和32歲陳女及8個月大徐姓男嬰，經送醫急救3人宣告不治。

宜蘭地檢署檢察官張學翰上午進入火災現場勘驗，隨後受訪表示，初步研判氣爆地點在一樓，火勢延燒到2樓，調查人員在屋內發現4支中型瓦斯桶與1支小型瓦斯桶，都是一般家用型，至於確切火災發生原因仍有待消防局火災調查科人員調查，待報告出爐再對外說明。

消防局火災調查科長朱志培受訪說，初步勘查發現氣爆發生時有人在煮食，廚房瓦斯爐旁有一鍋水和麵食，氣爆發生當下瓦斯爐具是開啟狀態，研判煮食時水滾出來熄滅爐火導致瓦斯外洩，有人開啟電燈引發氣爆。

原本三代同堂和樂融融情景，昨天一場氣爆瞬間化為烏有，死者徐男因蜜月旅行曾與妻子陳女造訪澎湖，這次未與父母同行，徐父和徐母因而倖免於難，徐父聞訊後上午趕回家中神情凝重，面對媒體詢問不發一語，隨後與相關人員進入屋內勘查。

氣爆現場屋面焦黑，前方矮牆被炸到震垮，遮雨棚整個垮下來，柱子也被炸到龜裂。鄰居說，徐男是家中獨子在工廠工作，陳女在壽險公司上班，兩人感情很好與鄰居相處融洽，夫妻結婚才一年多，育有一名8個月男嬰，沒想到昨天發生氣爆，鄰居都感到心痛不已。（編輯：翁翠萍）1080310