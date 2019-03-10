婦人買早餐被撞死 酒駕累犯10萬元交保

（中央社記者王鴻國新北10日電）曾酒駕遭警取締的呂姓男子10日涉嫌酒駕撞死清晨買早餐的呂姓婦人，被警方依過失致死罪嫌送辦。新北地檢署向新北地院聲請羈押未獲准，法官裁定新台幣10萬元交保。

警方調查，55歲呂男10日清晨6時開車前往三重果菜市場批貨，車子行經中正北路時竟直接撞上過馬路買早餐的64歲呂姓婦人，經送醫急救1個多小時後仍宣告不治。

警方獲報到場處理時在呂男身上聞到酒味，經酒測酒測值為0.18毫克。呂男才供稱昨晚6時30分到7時間曾飲酒。經查，呂男已不是第一次酒駕被逮，105年就有酒駕紀錄。

警方表示，由於呂男於5年內再犯酒駕且肇事致人於死，除依法吊銷呂男駕照且終身不得再考領外，還依過失致死罪嫌將呂男移送法辦。

新北地檢署檢察官認定被告涉酒後駕車罪嫌且致人於死，罪嫌重大、惡性不輕，但因被告酒精濃度經檢測未達0.25MG/L，檢方原諭令以50萬元交保。

只是呂男一時之間籌措不到50萬元保釋金，檢方10日晚間衡酌所涉犯最輕本刑3年以上有期徒刑重罪，有事實足認有逃亡之虞，因而改向台灣新北地方法院聲請羈押。法官開庭後裁定呂男10萬元交保。（編輯：林治平）1080310