高雄檢警破感冒藥製安毒大廠 4羈押6交保

高雄檢警11日宣布查獲一個專收購感冒藥製毒的安非他命製造工廠，逮捕10人，查扣成品30公斤、半成品1400公斤及製造工具。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年3月11日

（中央社記者程啟峰高雄11日電）檢警溯源緝毒有斬獲，今天宣布查獲一個安非他命製造工廠專收購感冒藥製毒，逮捕10人，查扣成品30公斤、半成品1400公斤及製造工具，全案經檢察官訊後，4人聲押獲准，6人交保。

高雄市警察局刑警大隊民國106年底在高市區查獲陳姓藥頭（25歲）持有5公斤安毒，經聯合刑事局南打中心溯源緝毒發現陳嫌和侯姓（30歲）、鄒姓（22歲）、黃姓（22歲）男子專到全國各藥房收購感冒藥錠，用以製造安非他命提煉原料麻黃素。

警方經長期跟監發現，陳嫌等4嫌將藥錠運到台南市西港區交給莊嫌（33歲）、陳嫌（53歲）負責剝膠囊，或碾磨藥錠成粉後轉運至佳里區1間民宅製毒，並鎖定經常出入該製毒工廠的蔡姓（28歲）、黃嫌（36歲）、蘇姓（28歲）製毒師傅涉嫌製毒嫌疑重大。

警方今年1月5日見時成熟循線前往台南佳里區製毒工廠攻堅，當場查扣安非他命成品30公斤、半成品1400公斤，大批感冒藥及製毒設備、化學原料一批，並在台南市西港、新化區逮捕集團成員共10人。

警方調查，這個製毒集團1年多來向全台各地西藥房收購感冒藥達數十萬顆，其中以台南市一家西藥房姬姓老闆售出的感冒藥最多。

全案經檢察官訊後，蔡姓製毒師傅等4人經檢察官向法院聲請羈押獲准，姬姓藥房老闆等2人各以新台幣15萬元交保，鄒姓等4名同夥則分別以5萬元至10萬元不等交保。（編輯：翁翠萍）1080311