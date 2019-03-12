台中男子尾隨女子要求一同返家 搶走背包被起訴

（中央社記者蘇木春台中12日電）台中市戴姓男子今年初見林女獨自騎機車認為有機可乘，開車尾隨並持拖把鋁桿喝令與他返家，林女趁隙逃跑，戴男便將林女的背包與機車鑰匙取走，警方偵辦後，檢方今天依強盜罪嫌將他起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，44歲戴姓男子民國108年1月5日凌晨1時多，開車行經台中市石岡區合盛街第4公墓附近，見20多歲林姓女子騎機車經過，認為有機可趁尾隨後開車要攔住對方，但林女不加理會閃避直行。

戴男不罷休，一路尾隨林女到台中市東勢區東關路7段麥當勞餐廳旁停車場，見林女停車，戴男持拖把鋁桿下車，喝令林女跟他一起返家，林女見狀驚嚇不已、下跪求饒，並佯稱願意上車。

林女走向騎乘的機車打開置物箱，順勢拿取手機撥打電話，戴男見狀衝向林女，搶走對方的黑色手提包，並放置在轎車的副駕駛座，林女假意走向副駕駛座準備上車，趁隙取回黑色手提包後驚慌逃逸。

戴男見林女逃逸，將林女留置在機車腳踏墊上的背包及機車鑰匙取走，並將拖把鋁桿棄置在現場，案件經林女向警方報案，員警到場查扣拖把鋁桿，並調閱監視器查出戴男轎車車牌號碼，通知他到案說明。

戴男到案時否認強盜取財，只承認拿走林女的背包及機車鑰匙，台中地檢署檢察官依據證人證詞、監視器畫面與證物，今天依強盜罪嫌將他起訴。（編輯：陳俊碩）1080312