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天母弒母案開庭 女辯稱母想用法力害死她

最新更新：2019/05/10 18:45

（中央社記者蕭博文台北10日電）台北市天母林姓女子對7旬母親多所怨懟，以鈍器毆打並猛掐母親頸部，導致母親身亡。士院今天首度開庭，林女否認犯罪，辯稱母親想用法力害死她，辯護人則請求精神鑑定。

士林地檢署起訴指出，42歲的林姓女子與7旬母親同住，長期因感情與就業問題爭吵，而對母親多所怨懟。

今年3月1日上午，林姓女子自認母親擅自取走她撰寫的訴狀，又認為母親在主臥室裡擺放裝有4張百元鈔的玻璃罐是在詛咒她死亡，因而心生不滿。

同日傍晚，林女在客廳拉扯母親頭髮、出手推打，甚至跟母親到主臥室後，將母親踢倒在地猛力踩踏，並以鈍物毆打母親背部，甚至猛掐母親頸部，直到母親倒臥血泊失去意識，直到晚間10時許才報案，林母經送醫急救不治。

檢察官依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴林女，士林地方法院今天下午首度開庭。林女否認犯罪，辯稱只與母親吵架，當天晚間返家才發現母親無氣息，還指母親喜歡念經，想用法力害死她。

林女辯護人主張林女患有精神疾病，聲請精神鑑定，以評估是否有責任能力；檢察官則請求進行心理衡鑑，了解再犯可能性，法官諭知全案擇期再開庭，並命林女還押看守所。（編輯：張銘坤）1080510

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