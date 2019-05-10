同婚專法立院協商表決 挺同團體申請路權聚集

（中央社記者劉建邦台北10日電）同婚立法524期限將至，立法院將在14日逐條協商、17日院會表決，挺同團體號召群眾至立院旁聚集。警方今天說，挺同團體已申請14日、17日立院旁路權，至於維安狀況仍在規劃。

同婚立法524期限進入倒數階段，立法院長蘇嘉全9日主持朝野協商，歷經60分鐘討論。蘇嘉全裁示，14日逐條協商，17日院會表決。

婚姻平權大平台當天表示，14日協商時，將號召群眾至立法院旁的青島東路，共同關注朝野協商的討論；17日表決時，正好是517國際「不再恐同日」，將發出動員令，動員支持群眾到立法院外，共同見證同婚法案歷史性時刻。

台北市警方今天指出，挺同團體針對14日、17日的同婚立法協商、表決，皆已先申請立院旁的路權，並順利取得路權，若無意外，會核准該團體的集會遊行申請。

警方評估，17日表決當天才是重點，因立院外，除有挺同團體外，反同團體目前也規劃要申請路權。對於雙方團體可能同時聚集在立院旁，警方現已規劃許多維安方案，但最後仍需視兩個團體申請內容，才會安排合適警力，不排除17日當天會調派其他分局警力支援。（編輯：張銘坤）1080510