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北市國中施工疑發現不明骨骸 重新開挖找到衣物

最新更新：2019/05/11 14:06
台北市龍山國中校區樹木因根部有蟲害，校方日前請包商施工，工程人員施工時卻發現土壤內疑似有骨骸，校方隨即通報警方處置，11日再度開挖，找到一套衣物。中央社記者劉建邦攝　108年5月11日
台北市龍山國中校區樹木因根部有蟲害，校方日前請包商施工，工程人員施工時卻發現土壤內疑似有骨骸，校方隨即通報警方處置，11日再度開挖，找到一套衣物。中央社記者劉建邦攝　108年5月11日

（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市龍山國中校區樹木因根部有蟲害，校方日前請包商施工，但工人施工時疑發現骨骸，校方報警協助，今天再度開挖，找到衣物，經校方及警方初步確認非日據時代衣物。

前身為中央警官學校舊址、日本軍營的龍山國中，校區內的1棵樹木日前因根部腐爛遭蟲害，校方委請工人整地施工和挖掘樹木，工程人員4日進行開挖時，卻發現土壤內疑似有大腿骨的骨骸，立即先停工並回填，校方通報警方處置，警方到場後，初步排除為命案棄屍現場。

校方因考量再度開挖樹區恐影響學生上課狀況，由工人先蓋上黑色防布，並在今天上午再度施工，警方也派出鑑識小組成員在旁守候，經半天時間挖掘，現場僅挖出一套衣物，至於工人宣稱挖掘時發現骨骸，警方及校方都不敢大意，將持續施工，釐清狀況。

校方提及，因工人宣稱挖掘時發現骨骸，會持續開挖，至於目前從樹區下挖掘出的衣物部分，目前看似非日據時代的衣物；警方也派員在旁錄影蒐證。（編輯：方沛清）1080511

台北市龍山國中校區樹木因根部有蟲害，校方日前請包商施工，但工人施工時疑發現骨骸，校方隨即通報警方處置，11日再度開挖，現場僅挖出一套衣物，將持續施工，釐清狀況。中央社記者劉建邦攝　108年5月11日
台北市龍山國中校區樹木因根部有蟲害，校方日前請包商施工，但工人施工時疑發現骨骸，校方隨即通報警方處置，11日再度開挖，現場僅挖出一套衣物，將持續施工，釐清狀況。中央社記者劉建邦攝　108年5月11日
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