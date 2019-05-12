國道3號竹南段4車追撞 釀2死4傷

國道3號南下竹南路段11日深夜發生4部大小車輛追撞意外，其中一輛自小客車幾成廢鐵，車上2人當場失去生命跡象，送醫不治，另有4人受傷，車禍原因仍待警方調查。中央社記者管瑞平攝 108年5月12日

（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）國道3號南下117.9公里竹南路段11日深夜發生4部大小車輛追撞意外，其中一輛自小客車幾成廢鐵，車內2人當場失去生命跡象，經送醫急救仍傷重不治，另外還有4人受傷。

國道警察第2大隊於11日深夜11時許接獲通報，國道3號南下117.9公里新竹到竹南路段，傳出車禍事故，隨即派遣巡邏員警前往查看，抵達現場發現有3部自小客車和1部小貨車發生連環追撞。

其中1輛自小客車遭到前後夾擊，因衝撞力道過大，車體扭曲變形，幾乎變成一團廢鐵，車內總共3人，有2人一度受困，新竹消防隊派員前往搶救，不過將50歲王姓女子以及63歲尹姓男子拉出車外時，2人都已經沒有呼吸和心跳，經送醫急救仍回天乏術。

國道第2大隊副大隊長鄧明隆指出，整起車禍造成2人死亡，4人輕傷送醫，至於車禍發生原因以及責任歸屬，還有待進一步釐清。（編輯：劉學源）1080512