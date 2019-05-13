雲林北港民宅火警 屋內6人幸全獲救

雲林縣北港鎮公民路一棟5層樓民宅13日凌晨發生火警，屋內有6人受困；消防人員前往灌救，所幸6人都僅是受到驚嚇，無人受傷。（雲林縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 108年5月13日

（中央社記者黃國芳雲林縣13日電）雲林縣北港鎮公民路今天發生民宅火警，林姓屋主聽到異聲後發現火舌，急忙叫醒家人分別逃到3樓陽台及5樓頂樓待救，所幸陸續被消防人員救出，屋內6人無人受傷；原因待調查。

雲林縣消防局指出，凌晨3時3分接獲報案，北港鎮公民路一棟5層樓民宅發生火警，屋內有6人受困。消防人員趕抵時，一樓已冒出濃煙；消防局陸續增派北港、水林、元長消防分隊人車，前往灌救。

雲林縣消防局第三大隊大隊長陳岳謄表示，搶救人員趕抵現場，除立即佈水線灌救，並在消防車上架梯延伸到3樓陽台，將受困的2人救出；其他4人逃至5樓頂樓，因與隔壁住戶頂樓相通，由消防人員引導到隔壁脫困。所幸6人都僅是受到驚嚇，無人受傷。

林姓屋主向消防人員指出，火災發生時，自己還未熟睡，隱約中聽到一樓傳出聲響，便下樓查看。先聞到嗆鼻的焦味，隨即看見濃煙密佈，立即上樓叫醒家人，疏散到安全地方，同時撥打119報案、求救。（編輯：戴光育）1080513