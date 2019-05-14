新歡持刀刺死舊愛 判刑9年定讞

（中央社記者蕭博文台北14日電）曾姓男子到黃姓女友住處，巧遇黃女的前男友林男，兩男扭打，曾男持水果刀刺死林男。二審依傷害致死罪判處曾男9年有期徒刑，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

全案起於曾姓男子與黃女為男女朋友，林男為黃女的前男友。民國106年7月14日下午5時多，曾男前往黃女的租屋處看電視、削蘋果，林男突然闖入房內，撞見曾男與黃女共處一室，心生不滿，便與曾男扭打。

黃女上前勸阻，並將林男拉出屋外，曾男見狀拿水果刀往林男腹部猛刺，導致林男左下腹部穿刺傷、大量出血，黃女趕緊打電話報案，消防局獲報到場將林男送醫並通報警方。

員警到場時，曾男主動向警方坦承犯案，被帶回警局偵辦，林男因傷勢過重引發出血性休克，當晚傷重不治，曾男辯稱是要防衛才下手，訊問後被依傷害致死罪嫌送辦，一審台中地院法官審酌曾男自首，判處9年10月徒刑。

曾男提出上訴，二審台灣高等法院台中分院法官審酌，曾男持刀刺傷的並非林男最脆弱的頭頸部，或有重要臟器的胸腔部位，且雙方達成新台幣100萬元的民事和解，改判9年徒刑。

曾姓男子不服二審判決上訴第三審，最高法院認為二審判決並無違法，今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：張芷瑄）1080514